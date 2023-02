Diffondere la cultura: alla Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro è attivo il BookCrossing per lo scambio di libri (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fiumicino – Un viaggio di conoscenza tra le pagine dei libri: alla Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro è attivo il BookCrossing, un’iniziativa rivolta a tutti gli amanti della lettura, ma non solo. “Abbiamo riservato una parte della nostra Farmacia per attivare un progetto che sta prendendo sempre più piede in Italia, – spiega il dott. Marco Tortorici farmacista ed esperto in omeopatia, già direttore della Farmacia comunale di Isola Sacra per 20 anni – ma ancora non molto conosciuto sul nostro territorio. Venendo in Farmacia, chiunque trovasse un libro che lo attira, potrò prenderlo in cambio di un altro. Questo scambio in realtà, non obbliga nessuno ad un effettivo ‘dare per ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fiumicino – Un viaggio di conoscenza tra le pagine deidiil, un’iniziativa rivolta a tutti gli amanti della lettura, ma non solo. “Abbiamo riservato una parte della nostraper attivare un progetto che sta prendendo sempre più piede in Italia, – spiega il dott. Marco Tortorici farmacista ed esperto in omeopatia, già direttore dellacomunale di Isola Sacra per 20 anni – ma ancora non molto conosciuto sul nostro territorio. Venendo in, chiunque trovasse un libro che lo attira, potrò prenderlo in cambio di un altro. Questoin realtà, non obbliga nessuno ad un effettivo ‘dare per ...

