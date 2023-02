Diffidati Nantes-Juventus | i bianconeri a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 febbraio 2023) La, dopo l’amaro pareggio ottenuto nella gara di andata dell’Allianz Stadium, va a caccia della vittoria alla stadio della Beaujoire nel match contro ilvalvole per il ritornospareggi di Europa League 2022/2023. Gli uomini guidati da Massimiliano Allegri hanno bisogno del successo per qualificarsi aglidi, mentre una sconfitta li condannerebbe all’eliminazione. Indell’eventuale prossimo turno nella lista deideifigurano due calciatori, ovvero Danilo e Fabio Miretti, che però al momento è fermo ai box per infortunio. Per quanto riguarda la compagine francese, invece, Castelletto, Girotto e Mohamed, in caso di ammonizione, salterebbero l’eventuale prossimo impegno. SportFace.