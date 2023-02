"Diastasi addominale". Noemi Bocchi rivela il dramma privato (Di giovedì 23 febbraio 2023) "C'è un tempo per ogni cosa…uno per parlare e uno per tacere": Noemi Bocchi si confida con i suoi follower su Instagram. Nella sua lunga lettera, la compagna di Francesco Totti ha raccontato per la prima volta di un grande dolore con il quale è costretta a vivere da diversi anni. In particolare, ha rivelato di soffrire di una sindrome, molto dolorosa, causata dalla gravidanza, la cosiddetta Diastasi addominale. La Bocchi ha parlato di "una cosa che ho scoperto riguardare molte donne. Grazie ai loro racconti pieni di coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa inizia a invalidare le mie giornate". Poi la confessione: "Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: Hai partorito, è normale. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) "C'è un tempo per ogni cosa…uno per parlare e uno per tacere":si confida con i suoi follower su Instagram. Nella sua lunga lettera, la compagna di Francesco Totti ha raccontato per la prima volta di un grande dolore con il quale è costretta a vivere da diversi anni. In particolare, hato di soffrire di una sindrome, molto dolorosa, causata dalla gravidanza, la cosiddetta. Laha parlato di "una cosa che ho scoperto riguardare molte donne. Grazie ai loro racconti pieni di coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa inizia a invalidare le mie giornate". Poi la confessione: "Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: Hai partorito, è normale. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che ...

