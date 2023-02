Diamo speranza all’Ucraina | i negoziati di adesione all’Ue possono cominciare quest’anno

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Europa comincia in Ucraina. Bisogna dareal suo popolo. I sacrifici che sopporta per difendere i nostri valori ci vincolano a sostenerlo in ogni modo possibile, con le sanzioni, valutando di sbloccare i caccia dopo i carri armati, ma anche iniziando iper l’di Kyjiv all’Unione europea entro, come spera il presidente Volodymyr Zelensky. Lo dice a Linkiesta la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il trauma di un anno fa ha smascherato diversi punti deboli, ma l’Europa e le sue istituzioni si sono unite come mai prima. «L’Unione europea è sempre uscita più forte dalle crisi e questa non sarà un’eccezione». Il 24 febbraio 2022 è uno di quei giorni della storia, e della propria vita, in cui si ricorda esattamente il momento in cui la notizia ci ha raggiunto, come l’11 ...