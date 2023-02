Di Nella, FdI depone una nuova corona di alloro: “Si abbassino i toni, il passato non deve tornare” (video) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una delegazione di FdI, guidata dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, dal capogruppo Tommaso Foti e dal coordinatore nazionale Giovanni Donzelli, oggi a Roma ha portato fiori al monumento per Francesco Cecchin, che due notti fa era stato vandalizzato con della vernice, e ha deposto una nuova corona d’alloro sotto la targa per Paolo Di Nella, nel viale che gli è intitolato a Villa Chigi, dopo che la precedente Nella stessa notte era stata data alle fiamme. Il consigliere regionale Roberta Angelilli, che ha postato sul proprio profilo Facebook le foto, ha scritto: «Abbiamo riportato fiori dove a sfregio era stata buttata vernice e dato fuoco… Perché la politica deve essere sempre una scelta di impegno civile, di passione ideale e d’amore per la propria Patria. In ricordo di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una delegazione di FdI, guidata dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, dal capogruppo Tommaso Foti e dal coordinatore nazionale Giovanni Donzelli, oggi a Roma ha portato fiori al monumento per Francesco Cecchin, che due notti fa era stato vandalizzato con della vernice, e ha deposto unad’sotto la targa per Paolo Di, nel viale che gli è intitolato a Villa Chigi, dopo che la precedentestessa notte era stata data alle fiamme. Il consigliere regionale Roberta Angelilli, che ha postato sul proprio profilo Facebook le foto, ha scritto: «Abbiamo riportato fiori dove a sfregio era stata buttata vernice e dato fuoco… Perché la politicaessere sempre una scelta di impegno civile, di passione ideale e d’amore per la propria Patria. In ricordo di ...

