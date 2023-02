Di Maria fa un gol fenomenale e porta la Juve in vantaggio sul Nantes (Video) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Angel Di Maria porta subito in vantaggio la Juve. L’argentino dopo appena cinque minuti di gioco inventa un arcobaleno che lascia senza possibilità d’intervento il portiere del Nantes Lafont. Di Maria con un sinistro di prima intenzione, da posizione defilata, disegna un gol fantastico che si infila nel sette sul secondo palo, l’ex portiere della Fiorentina può solamente seguire con lo sguardo il pallone che porta il risultato sullo 0-1, nella sfida decisiva per il passaggio del turno in Europa League. CHE GOL HAI FATTO ANGELL, io come allegri alla fine: #NantesJuventus 0-1 pic.twitter.com/hFSk0pQjbg — alicia lorena (@aliciaalorenaa ) February 23, 2023 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Angel Disubito inla. L’argentino dopo appena cinque minuti di gioco inventa un arcobaleno che lascia senza possibilità d’intervento il portiere delLafont. Dicon un sinistro di prima intenzione, da posizione defilata, disegna un gol fantastico che si infila nel sette sul secondo palo, l’ex portiere della Fiorentina può solamente seguire con lo sguardo il pallone cheil risultato sullo 0-1, nella sfida decisiva per il passaggio del turno in Europa League. CHE GOL HAI FATTO ANGELL, io come allegri alla fine: #ntus 0-1 pic.twitter.com/hFSk0pQjbg — alicia lorena (@aliciaalorenaa ) February 23, 2023 L'articolo ilNapolista.

