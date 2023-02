Di Maio | “Se mi manca un incarico? Mi dedico a una nuova vita”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Se miavere un ruolo politico? “In questo momento mi sto dedicando a una, posso assicurare che c’èoltre…”. Lo dice l’ex ministro degli Esteri, Luigi Di, in un’intervista rilasciata alla trasmissione di La7 ‘Piazzapulita’. “Ci vorrà tantissimo tempo solo per far finire questa guerra”, afferma l’ex ministro degli Esteri, parlando del conflitto Ucraina-Russia. “La prima volta che mi viene detto ‘attenzione, la Russia sta per attaccare l’Ucraina’ è a fine ottobre del 2021, quando si tiene il G20 a Roma. Io faccio un bilaterale con Tony Blinken, segretario di Stato americano, e lì gli Stati Uniti ci manifestano tutta la preoccupazione sul fatto che la Russia si stesse preparando a invadere l’Ucraina. E ci diciamo: facciamo tutto quello che serve per scongiurarlo. ...

