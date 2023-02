Deschamps | «Grato al Nantes perché mi ha formato In partite come queste è difficile prevedere cosa accadrà»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Ct della Nazionale francese, Didier, è intervenuto ai canali ufficiali delper parlare della sfida di oggi contro la Juventus.è un doppio ex della sfida dato che ha iniziato nella squadra francese ed ha giocato anche per i bianconeri. Di seguito le parole disulla sfida trae Juventus: «Prima di parlare della partita del 1996, voglio parlare dei due club. Ho la più grande gratitudine per l’FC, dove mi sono, dove ho iniziato la mia carriera ai massimi livelli e costruito il mio record. Nel 1996, il doppio confronto contrapponeva i campioni di Francia e i campioni d’Italia in carica. La Serie A era allora considerata il miglior campionato europeo.L’FC, composto principalmente da ...