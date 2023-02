Dermatite atopica, visite gratis in tutta Italia a marzo (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Porte aperte nelle Dermatologie di 26 centri universitari-ospedalieri per la terza edizione di ‘Dalla parte della tua pelle’, la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla Dermatite atopica promossa da Sidemast (Società Italiana di dermatologia e delle malattie sessualmente trasmesse), con il sostegno dell’Associazione nazionale Dermatite atopica (Andea) in rappresentanza dei pazienti, realizzata grazie al contributo non condizionante di Sanofi. Da Nord a Sud Italia, nei giorni 11, 18 e 25 marzo sarà possibile effettuare consulti dermatologici gratuiti. La prenotazione è obbligatoria al numero verde dedicato 800086875, attivo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 18. Lo scopo della campagna sarà duplice, si legge in una nota: favorire nei pazienti una ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Porte aperte nelle Dermatologie di 26 centri universitari-ospedalieri per la terza edizione di ‘Dalla parte della tua pelle’, la campagna nazionale di sensibilizzazione sullapromossa da Sidemast (Societàna di dermatologia e delle malattie sessualmente trasmesse), con il sostegno dell’Associazione nazionale(Andea) in rappresentanza dei pazienti, realizzata grazie al contributo non condizionante di Sanofi. Da Nord a Sud, nei giorni 11, 18 e 25sarà possibile effettuare consulti dermatologici gratuiti. La prenotazione è obbligatoria al numero verde dedicato 800086875, attivo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 18. Lo scopo della campagna sarà duplice, si legge in una nota: favorire nei pazienti una ...

