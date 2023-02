Deloitte | aperte le selezioni della terza edizione di Operazione Talenti

(Di giovedì 23 febbraio 2023) : Il progetto realizzato a Napoli con l’Università Federico II prevede sostegno economico, tutoraggio e l’inserimento in azienda per 15 giovani. Prende il via ladi, il progetto promosso dain collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II con

Prende il via la terza edizione di Operazione Talenti, il progetto promosso da Deloitte in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II con il quale verrà offerta a 15 giovani dip ...Progetto con l'Università Federico II di Napoli prevede sostegno economico, tutoraggio e inserimento in azienda per 15 giovani. Candidature dal 23 febbraio al 16 luglio 2023 ...