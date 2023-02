Delitto all’isola delle capre | Cosa sappiamo sull’opera in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel pomeriggio di giovedì 23 febbraio 2023 andrà inun’opera al quanto particolare ma al contempo bellissima e intrisa di significato. Si tratta di. Scopriamo insieme qualdi più. La trama di” è una commedia italiana scritta da Ugo Betti. Lo spettacolo ha debuttato a Roma nel 1950 ed è stato rappresentato in numerosi teatri in tutta Italia e oltre. La trama ruota attorno a un omicidio che avviene su una piccola isola dove un gruppo di persone si è riunito per un weekend di ritiro. Mentre l’indagine si svolge, il pubblico viene trascinato in una rete di ...