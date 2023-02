Delirio Inter a 4' dalla fine: Lukaku affonda il Porto a San Siro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Inter - Porto 1 - 0 Marcatori: 41'st Lukaku. Inter: Onana 7; Skriniar 6 (36'st Dumfries 6), Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 6.5, Barella 7, Calhanoglu 7, Mkhitaryan 6 (27'st Brozovic 6.5), Dimarco 6 (... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 23 febbraio 2023)1 - 0 Marcatori: 41'st: Onana 7; Skriniar 6 (36'st Dumfries 6), Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 6.5, Barella 7, Calhanoglu 7, Mkhitaryan 6 (27'st Brozovic 6.5), Dimarco 6 (...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Delirio Inter con super Lukaku: il Porto si arrende 1-0: Delirio Inter con super Lukaku: il Porto si arrende 1-0 Un… - lakakadonkey : RT @MemoriesMilan: Si gira e tira,un colpo da biliardo nell angolino! L ha ribaltata #Giroud! 2-1. In 3 minuti L #Inter nervosissima non ca… - MemoriesMilan : Si gira e tira,un colpo da biliardo nell angolino! L ha ribaltata #Giroud! 2-1. In 3 minuti L #Inter nervosissima n… - delpa21_ : Ci starebbe un thread clamoroso su quel finale di stagione. Lo 0-5 a Firenze con Padoin marcatore. Poi il 2-0 all'I… - GianlucaFiori70 : Una vittoria stile anno del FLAMINIO...Mi ha ricordato un ROMA-INTER, sotto l'acqua, con 6/7 assenti, preso gol dop… -