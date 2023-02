Definizione agevolata dei giudizi tributari, on line i modelli: ecco il dettaglio delle possibili riduzioni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono on line i modelli per la presentazione delle domande di Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti con il Comune di Avellino, insieme a tutte le istruzioni sulle modalità di compilazione. I due allegati sono consultabili sull’Albo pretorio dell’ente, al link https://serviziweb.comune.avellino.it/…/unico/6500/3694872 e sul sito web della società di riscossione “Assoservizi”. Il provvedimento, volto ad incentivare al pagamento i contribuenti morosi ed a migliorare ulteriormente il recupero delle imposte, si applica a tutti i tributi locali per i quali il Comune sia soggetto attivo: Ici, Imu, Tasi, Tarsu, Tares, Tari, Icp e Tosap. La Definizione, così come deciso dal Consiglio comunale, sarà ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono onper la presentazionedomande dideipendenti con il Comune di Avellino, insieme a tutte le istruzioni sulle modalità di compilazione. I due allegati sono consultabili sull’Albo pretorio dell’ente, al link https://serviziweb.comune.avellino.it/…/unico/6500/3694872 e sul sito web della società di riscossione “Assoservizi”. Il provvedimento, volto ad incentivare al pagamento i contribuenti morosi ed a migliorare ulteriormente il recuperoimposte, si applica a tutti i tributi locali per i quali il Comune sia soggetto attivo: Ici, Imu, Tasi, Tarsu, Tares, Tari, Icp e Tosap. La, così come deciso dal Consiglio comunale, sarà ...

