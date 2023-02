Decreto Ong, arriva il via libera dal Senato. Le opposizioni: “Favorisce la morte in mare”. Molteni: “Siamo unico Paese che fa soccorsi” (Di giovedì 23 febbraio 2023) arriva l’ok definitivo dall’Aula del Senato al Decreto per la gestione dei flussi migratori, il cosiddetto Decreto Ong: d’ora in avanti le navi umanitarie potranno compiere una sola operazione di salvataggio in mare per ogni missione, scoraggiando così i salvataggi multipli. Fissate anche nuove sanzioni amministrative: le organizzazioni ritenute non in linea con il nuovo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)l’ok definitivo dall’Aula delalper la gestione dei flussi migratori, il cosiddettoOng: d’ora in avanti le navi umanitarie potranno compiere una sola operazione di salvataggio inper ogni missione, scoraggiando così i salvataggi multipli. Fissate anche nuove sanzioni amministrative: le organizzazioni ritenute non in linea con il nuovo ... TAG24.

