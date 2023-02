Decreto migranti è legge (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Con 84 voti favorevoli e 61 contrari l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il dl migranti, nel testo modificato e licenziato dalla Camera, in materia di gestione dei flussi migratori. Respinti tutti gli emendamenti dell’opposizione, su cui il governo aveva espresso parere negativo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Con 84 voti favorevoli e 61 contrari l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il dl, nel testo modificato e licenziato dalla Camera, in materia di gestione dei flussi migratori. Respinti tutti gli emendamenti dell’opposizione, su cui il governo aveva espresso parere negativo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

