Decreto Ex Ilva, Usb: "Passo falso del governo che conferma sostegno a Mittal e Morselli"

Se l'accordo di programma proposto dal Ministro Urso, dovesse rispecchiare politicamente il contenuto del Decreto Ex-Ilva, appena approvato al Senato, sarebbe un vero disastro. Come USB, abbiamo indicato fin da subito la necessità che un eventuale accordo di programma parta dal fornire le risposte dovute alla città di Taranto ed ai lavoratori, garantendo prospettive occupazionali dentro al perimetro della riconversione dello stabilimento, nell'ambito della transizione ecologica. Il Decreto appena approvato parte invece dalle necessità e dall'esclusiva volontà dell'azienda, ed in particolare di quella di Arcelor Mittal che fin qui di garanzie e di risposte non ne ha data alcuna, con i lavoratori di Acciaierie D'Italia, di Ilva in AS e dell'appalto che vivono costantemente sotto la scure della ...

