De Zerbi rischia la squalifica per come si è rivolto all'arbitro dopo Brighton-Fulham (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roberto De Zerbi continua a far parlare i tabloid inglesi nel bene e nel male. L'allenatore italiano ha incantato la Premier con il suo gioco riuscendo a portare il Brighton al settimo posto e in piena lotta per accedere alle coppe europee la prossima stagione. L'ex Sassuolo però ora rischia di potersi sedere in panchina per la prossima partita (Westham-Brighton) a causa dell'espulsione rimediata nel tunnel per l'atteggiamento avuto contro l'arbitro Darren England. "Si sostiene che il comportamento dell'allenatore in campo a tempo scaduto sia stato improprio e che il suo comportamento e/o linguaggio nei confronti di un ufficiale di gara nel tunnel successivamente sia stato offensivo e/o improprio" si legge nel comunicato dell'FA. La Fooball Association sta ragionando sulla durata della squalifica: De ...

