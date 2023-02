De Maggio: “Porto-Inter una noia mortale, viva lo spettacolo” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Valter De Maggio durante il programma Radio Goal ha parlato anche di Champions League e della sfida tra Porto e Inter. Durante una Intervista con Riccardo Cucchi, il giornalista Valter De Maggio si è soffermato anche sulle gare di Champions League disputate in queste ultime settimane: “Io ho visto Borussia Dortmund-Chelsea è stata bellissima. Poi ovviamente ho visto la partita del Napoli e mi sono incantato. Ieri sera, invece, guardando la sfida tra Porto e Inter mi sono praticamente addormentato. Mi sono svegliato al gol di Lukaku. Poi fa piacere che l’Inter sia riuscita a vincere e può superare il turno, ma viva lo spettacolo“. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 febbraio 2023) Valter Dedurante il programma Radio Goal ha parlato anche di Champions League e della sfida tra. Durante unavista con Riccardo Cucchi, il giornalista Valter Desi è soffermato anche sulle gare di Champions League disputate in queste ultime settimane: “Io ho visto Borussia Dortmund-Chelsea è stata bellissima. Poi ovviamente ho visto la partita del Napoli e mi sono incantato. Ieri sera, invece, guardando la sfida trami sono praticamente addormentato. Mi sono svegliato al gol di Lukaku. Poi fa piacere che l’sia riuscita a vincere e può superare il turno, malo“. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

