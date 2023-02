De Canio: "Il Napoli non è più una sorpresa, Spalletti un fuoriclasse'' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Luigi De Canio, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Piazza Affari", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio.Queste le seu parole: Che idea si è fatto sulla Champions League e sul Napoli in particolare? “L’equilibrio regna sovrano in questo momento. Basti pensare al Manchester City che, nonostante i tanti campioni, non va oltre ad un pareggio. -afferma De Canio - Questo Napoli ormai non è più una sorpresa perché la qualità del suo gioco e la sua forza fa sì che sia una protagonista assoluta. Questo Napoli è figlio di una gestione molto giusta della società. Penso che quello fatto l’anno scorso dal presidente poteva essere fatto prima. Il fuoriclasse dei partenopei, poi, fatemelo dire, è Luciano Spalletti. ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Luigi De, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Piazza Affari", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio.Queste le seu parole: Che idea si è fatto sulla Champions League e sulin particolare? “L’equilibrio regna sovrano in questo momento. Basti pensare al Manchester City che, nonostante i tanti campioni, non va oltre ad un pareggio. -afferma De- Questoormai non è più unaperché la qualità del suo gioco e la sua forza fa sì che sia una protagonista assoluta. Questoè figlio di una gestione molto giusta della società. Penso che quello fatto l’anno scorso dal presidente poteva essere fatto prima. Ildei partenopei, poi, fatemelo dire, è Luciano. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - De Canio: 'Il Napoli non è più una sorpresa, Spalletti un fuoriclasse, ha motivato nella maniera giusta i propri… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - De Canio: 'Il Napoli non è più una sorpresa, Spalletti un fuoriclasse, ha motivato nella maniera giusta i propri… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - De Canio: 'Il Napoli non è più una sorpresa, Spalletti un fuoriclasse, ha motivato nella maniera giusta i propri… - napolimagazine : L'EX - De Canio: 'Il Napoli non è più una sorpresa, Spalletti un fuoriclasse, ha motivato nella maniera giusta i pr… - apetrazzuolo : L'EX - De Canio: 'Il Napoli non è più una sorpresa, Spalletti un fuoriclasse, ha motivato nella maniera giusta i pr… -