Davide | morto a 17 anni dopo un malore improvviso | “Fategli l’autopsia”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nessuno riesce a spiegarsi la morte improvvisa diPiavento, il ragazzo di 17a Lancenigo di Villorba, in provincia di Treviso. I compagni di classe e la scuola, l’istituto Planck del medesimo comune, sono ancora sconvolti per la scomparsa del giovane amico. Il ragazzo se n’è andato domenica scorsa, probabilmente a causa di un problema cardiaco, ma le cause sono tutte da accertare. I suoi colleghi d’istituto, così come la dirigente scolastica e il personale, hanno appreso la notizia ieri, mercoledì 22 febbraio, rientrati in aulail ponte di Carnevale. Quel banco vuoto ha lasciato sgomenti tutti e pocosulla pagina della scuola è comparso un messaggio di cordoglio per la scomparsa del giovane. Sul sito l’istituto ha scritto: “La dirigente scolastica, ...