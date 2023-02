David Rossi | a 10 anni dalla morte troppe verità nascoste A marzo una nuova commissione d’inchiesta

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Sarrà istituita in questa legislatura unasulladi, capo della comunicazione del MpS scomparso il 62013 in circostanze misteriose. Il capo della comunicazione di Mps, infatti, precipitòfinestra del proprio ufficio nella sede storica di Rocca Salimbeni a Siena. “Le indagini furono diretteprocura di Siena – ha ricordato la deputata della Lega Laura Cavandoli, alla quale è stato dato il mandato di relatore per riferire in Aula – i magistrati senesi archiviarono il caso come suicidio, ma molti aspetti non convincono ed è dovere delle istituzioni lavorare per appurare la”. LEGGI ANCHE «ucciso da un ...