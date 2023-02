David Platt: «Nessuna squadra è stata come la Sampdoria» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di David Platt, ex centrocampista della Sampdoria, sul suo rapporto con il club blucerchiato David Platt ha parlato della Sampdoria ai canali ufficiali del club. «Ho giocato per tante squadre nella mia carriera, buone squadre e belli ambienti. Ho bei ricordi di tutte, ma qui è stato qualcosa in più. Ho fatto i migliori anni della mia vita. Quando sono andato via non volevo, ma la Sampdoria ha ricevuto un’offerta molto buona. A 29 anni però avevo pensato che avrei voluto ritornare a giocare in Inghilterra e vincere quanto più possibile, ho parlato con il presidente e per la Sampdoria è stata una cosa giusta, guadagnare i soldi della mia cessione e iniziare un altro ciclo. Sono arrivato in un momento giusto e sono partito ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di, ex centrocampista della, sul suo rapporto con il club blucerchiatoha parlato dellaai canali ufficiali del club. «Ho giocato per tante squadre nella mia carriera, buone squadre e belli ambienti. Ho bei ricordi di tutte, ma qui è stato qualcosa in più. Ho fatto i migliori anni della mia vita. Quando sono andato via non volevo, ma laha ricevuto un’offerta molto buona. A 29 anni però avevo pensato che avrei voluto ritornare a giocare in Inghilterra e vincere quanto più possibile, ho parlato con il presidente e per launa cosa giusta, guadagnare i soldi della mia cessione e iniziare un altro ciclo. Sono arrivato in un momento giusto e sono partito ...

