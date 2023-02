David Beckham ai fornelli, mossa di petto per “salvare” il pancake: Victoria reagisce così, il video è esilarante (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chi l’ha detto che certe doti servono solo in campo? Ne sa qualcosa David Beckham che nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram questo esilarante video che lo ritrae mentre fa una delle mosse che l’hanno reso uno dei calciatori inglesi più forti della storia del calcio….ai fornelli! L’ex giocatore si è cimentato infatti in cucina in occasione della giornata internazionale dei pancake (21 febbraio): eccolo mentre fa saltare in padella l’impasto e poi lo prende al volo di petto, evitando che possa finire rovinosamente a terra. Accanto a lui la moglie Victoria, che dapprima lo guarda perplessa e poi non trattiene le risate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chi l’ha detto che certe doti servono solo in campo? Ne sa qualcosache nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram questoche lo ritrae mentre fa una delle mosse che l’hanno reso uno dei calciatori inglesi più forti della storia del calcio….ai! L’ex giocatore si è cimentato infatti in cucina in occasione della giornata internazionale dei(21 febbraio): eccolo mentre fa saltare in padella l’impasto e poi lo prende al volo di, evitando che possa finire rovinosamente a terra. Accanto a lui la moglie, che dapprima lo guarda perplessa e poi non trattiene le risate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

