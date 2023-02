Dani Alves ancora in carcere, il silenzio del brasiliano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il brasiliano Dani Alves deve restare ancora in carcere, l’ex Juve è rimasto in silenzio appena saputa la notizia Il brasiliano Dani Alves deve restare ancora in carcere, l’ex Juve è rimasto in silenzio appena saputa la notizia. Secondo quanto riportato da Cuatro al dia, il tribunale di Barcellona ha emesso la sentenza per paura anche che il terzino possa tornare in Brasile e fuggire al processo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ildeve restarein, l’ex Juve è rimasto inappena saputa la notizia Ildeve restarein, l’ex Juve è rimasto inappena saputa la notizia. Secondo quanto riportato da Cuatro al dia, il tribunale di Barcellona ha emesso la sentenza per paura anche che il terzino possa tornare in Brasile e fuggire al processo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

