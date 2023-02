Dall’invasione dell’Ucraina al divario globale Il bilancio di D’Anna

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ossario Ucraina. Oceani di analisi, valanghe di definizioni, ma i corpi dilaniati degli ucraini, le città rase al suolo, le vite devastate per sempre, restano sospese nel cielo rosso sangue di un Paese incessantemente squarciato dalle esplosioni dei bombardamenti russi. Ilpiù pesante di 365 notti e giorni di devastazioni e scontri, è quello dell’assenza di prospettive. Per tutti gli analisti di strategie militari non si conclude un anno di conflitto, ma iniziano altri 12 mesi di guerra. Secondo il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, oltre 188.000 soldati russi sono morti o rimasti feriti a causa del “catastrofico errore di calcolo” di Vladimir Putin. L’esponente del governo inglese denuncia soprattutto come il presidente russo abbia “mostrato un completo disprezzo non solo per la vita degli ucraini ma anche per i suoi stessi soldati. E quando ...