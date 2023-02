Dalle mascherine alle buste per la spesa: uno studio rivela una nuova tecnica per riciclare (bene) la plastica. Ecco come (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dalle mascherine usate alle pellicole per alimenti fino alle buste per la spesa, il riciclaggio della plastica rappresenta un obiettivo importante per ridurre il carico di inquinamento sul pianeta. A compiere un passo importante verso questa direzione sono stati gli scienziati dell’Università tecnica di Monaco (TUM) e del Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) presso il Dipartimento dell’Energia statunitense, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Science per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il gruppo di ricerca, guidato da Oliver Y. Gutiérrez, ha infatti ideato un procedimento particolarmente efficiente per rompere i legami tra le molecole di plastica. Generalmente, questo processo richiede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023)usatepellicole per alimenti finoper la, il riciclaggio dellarappresenta un obiettivo importante per ridurre il carico di inquinamento sul pianeta. A compiere un passo importante verso questa direzione sono stati gli scienziati dell’Universitàdi Monaco (TUM) e del Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) presso il Dipartimento dell’Energia statunitense, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Science per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il gruppo di ricerca, guidato da Oliver Y. Gutiérrez, ha infatti ideato un procedimento particolarmente efficiente per rompere i legami tra le molecole di. Generalmente, questo processo richiede ...

