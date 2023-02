Dalla Berlinale agli Oscar con Mario Martone, Massimo Troisi, Giacomo Abbruzzese e Brendan Fraser (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mentre al Festival di Berlino tuttora in corso tra le European Shooting Stars (consueta selezione di 10 giovani attrici e attori emergenti d’Europa) è spiccata anche la nostra Benedetta Porcaroli e Steven Spielberg ha ritirato ieri il suo Orso d’Oro alla Carriera, proprio oggi esce al cinema Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone, presentato nella sezione Berlinale Special. Nel 1995, a un anno Dalla scomparsa di Massimo Troisi, il regista di Nostalgia firmò un articolo sul Mattino di Napoli per ricordarlo: Maestro lieve. Forse risiede qui il Dna del suo film, anzi la mappa iniziale del suo percorso per esplorare il Troisi regista, il cineasta oltre il comico, l’artista che non ha mai smesso di essere fondamentale per Napoli e per il cinema italiano grazie ai suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mentre al Festival di Berlino tuttora in corso tra le European Shooting Stars (consueta selezione di 10 giovani attrici e attori emergenti d’Europa) è spiccata anche la nostra Benedetta Porcaroli e Steven Spielberg ha ritirato ieri il suo Orso d’Oro alla Carriera, proprio oggi esce al cinema Laggiù qualcuno mi ama di, presentato nella sezioneSpecial. Nel 1995, a un annoscomparsa di, il regista di Nostalgia firmò un articolo sul Mattino di Napoli per ricordarlo: Maestro lieve. Forse risiede qui il Dna del suo film, anzi la mappa iniziale del suo percorso per esplorare ilregista, il cineasta oltre il comico, l’artista che non ha mai smesso di essere fondamentale per Napoli e per il cinema italiano grazie ai suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luigi_Tarzia : RT @TgrRaiCalabria: Le donne che hanno sfidato la 'ndrangheta. La serie tv girata in Calabria e finanziata dalla Film Commission regionale… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Le donne che hanno sfidato la 'ndrangheta. La serie tv girata in Calabria e finanziata dalla Film Commission regionale… - TgrRaiCalabria : Le donne che hanno sfidato la 'ndrangheta. La serie tv girata in Calabria e finanziata dalla Film Commission region… - ItalyinGermany : #Berlinale2023: Congratulazioni a @elisa_amoruso, che con il film “The Good Mothers” si aggiudica il primo riconos… - fdg82 : Su @cineclanrivista la mia recensione di Laggiù qualcuno mi ama, il documentario che #MarioMartone ha realizzato su… -