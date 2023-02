Dal pop di Sonego a reggae di Noah, la musica irrompe nel tennis (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - Un inizio di 2023 complicato per Lorenzo Sonego, eliminato al secondo turno dell'Australian Open e al primo dell'Atp 250 di Doha. Il tennista torinese numero 71 del ranking ha potuto comunque festeggiare fuori dal campo: il suo singolo 'Un solo secondo' ha raggiunto il traguardo di un milione di ascolti su Spotify. Da sempre appassionato di musica, Sonny ha pubblicato nell'estate del 2021 una canzone pop in puro stile reggaeton, realizzata a due mani con il suo amico d'infanzia Edoardo Pepe (in arte 'AlterEdo'). Lo scopo è divertirsi, ma soprattutto è un'occasione per staccare la spina dal tennis: l'azzurro l'ha registrata a maggio quando era stato costretto a saltare gli Internazionali d'Italia per un infortunio alla mano. Il risultato è stato incredibile: una hit estiva, perfettamente ... Leggi su agi (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - Un inizio di 2023 complicato per Lorenzo, eliminato al secondo turno dell'Australian Open e al primo dell'Atp 250 di Doha. Ilta torinese numero 71 del ranking ha potuto comunque festeggiare fuori dal campo: il suo singolo 'Un solo secondo' ha raggiunto il traguardo di un milione di ascolti su Spotify. Da sempre appassionato di, Sonny ha pubblicato nell'estate del 2021 una canzone pop in puro stileton, realizzata a due mani con il suo amico d'infanzia Edoardo Pepe (in arte 'AlterEdo'). Lo scopo è divertirsi, ma soprattutto è un'occasione per staccare la spina dal: l'azzurro l'ha registrata a maggio quando era stato costretto a saltare gli Internazionali d'Italia per un infortunio alla mano. Il risultato è stato incredibile: una hit estiva, perfettamente ...

