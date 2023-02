Dal 27 febbraio a Napoli il Festival del giornalismo d’inchiesta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Festival del giornalismo e del libro d’Inchiesta raddoppia. Dopo le edizioni estive 2021 e 2022 presso il resort Gocce di Capri a Massa Lubrense, nasce la prima ‘Winter edition’ della rassegna, nata da un’idea dall’imprenditore Marco Cocurullo e dal giornalista Vincenzo Iurillo, e da loro organizzata insieme al giornalista Max Civili. Il Festival si sposta a Napoli, nel Locale Storico d’Italia La Locanda del Cerriglio e si svolgerà per quattro lunedì consecutivi alle 18.30 a partire dal 27 febbraio. Continuerà come sempre a promuovere e celebrare i libri e il giornalismo di inchiesta e di approfondimento, e il loro ruolo fondamentale nella democrazia e nella società, offrendo una piattaforma per le voci più innovative e coraggiose del settore. Tra gli autori Lirio Abbate, Pino ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ildele del libro d’Inchiesta raddoppia. Dopo le edizioni estive 2021 e 2022 presso il resort Gocce di Capri a Massa Lubrense, nasce la prima ‘Winter edition’ della rassegna, nata da un’idea dall’imprenditore Marco Cocurullo e dal giornalista Vincenzo Iurillo, e da loro organizzata insieme al giornalista Max Civili. Ilsi sposta a, nel Locale Storico d’Italia La Locanda del Cerriglio e si svolgerà per quattro lunedì consecutivi alle 18.30 a partire dal 27. Continuerà come sempre a promuovere e celebrare i libri e ildi inchiesta e di approfondimento, e il loro ruolo fondamentale nella democrazia e nella società, offrendo una piattaforma per le voci più innovative e coraggiose del settore. Tra gli autori Lirio Abbate, Pino ...

