'Dahoud si svincolerà dal Borussia Dortmund, ci pensano Napoli e Milan' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mahmoud Dahoud saluta il Borussia Dortmund. Terminerà la stagione in Germania ma a fine stagione sarà libero di ripartire altrove come parametro zero. Dalla Germania raccontano del mancato accordo tra ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mahmoudsaluta il. Terminerà la stagione in Germania ma a fine stagione sarà libero di ripartire altrove come parametro zero. Dalla Germania raccontano del mancato accordo tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : '#Dahoud si svincolerà dal Borussia Dortmund, ci pensano #Napoli e Milan': Il centrocampista tedesco lascia il club… - Yuro_23 : RT @claudioruss: Mahmoud #Dahoud nel mirino del #Napoli? Il centrocampista si svincolerà a parametro zero il prossimo 30 giugno dal #Dortmu… - H6CE_ : RT @claudioruss: Mahmoud #Dahoud nel mirino del #Napoli? Il centrocampista si svincolerà a parametro zero il prossimo 30 giugno dal #Dortmu… - NapoliAddict : 'Dahoud si svincolerà dal Borussia Dortmund, ci pensano Napoli e Milan' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | C… - claudioruss : Mahmoud #Dahoud nel mirino del #Napoli? Il centrocampista si svincolerà a parametro zero il prossimo 30 giugno dal… -