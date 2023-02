Daft Punk, 35 minuti di musica inedita in ‘Random Access Memories (10th Anniversary Edition)’ (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il 22 febbraio 2021 alle ore 2:22 del pomeriggio, con un video di 8 minuti intitolato Epilogue, i Daft Punk (Thomas Bangalter & Guy-Manuel de Homem-Christo) annunciavano la fine del progetto. Esattamente due anni dopo da quel momento, il duo ha annunciato l’uscita prevista per il 12 maggio di Random Access Memories (10th Anniversary Edition), una riedizione estesa dell’album dell’iconico duo. L’album è già disponibile in pre-order. Il 2023 segna il 10° anniversario di Random Access Memories, l’album più famoso e acclamato della band. Ha conquistato cinque Grammy grazie anche alle super hit in esso contenute, Get Lucky (oltre 1 miliardo di stream, 5X Platino in Italia) e Instant Crush (oltre 800 milioni di stream e certificato ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il 22 febbraio 2021 alle ore 2:22 del pomeriggio, con un video di 8intitolato Epilogue, i(Thomas Bangalter & Guy-Manuel de Homem-Christo) annunciavano la fine del progetto. Esattamente due anni dopo da quel momento, il duo ha annunciato l’uscita prevista per il 12 maggio di RandomEdition), una riedizione estesa dell’album dell’iconico duo. L’album è già disponibile in pre-order. Il 2023 segna il 10° anniversario di Random, l’album più famoso e acclamato della band. Ha conquistato cinque Grammy grazie anche alle super hit in esso contenute, Get Lucky (oltre 1 miliardo di stream, 5X Platino in Italia) e Instant Crush (oltre 800 milioni di stream e certificato ...

