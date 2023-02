Da Papa Francesco ok a proclamazione di Elisabetta Martinez beata (Di giovedì 23 febbraio 2023) commenta Papa Francesco ha autorizzato la proclamazione a beata di Elisabetta Martinez, religiosa italiana fondatrice della Congregazione delle Figlie di Santa Maria di Leuca. Nata a Galatina (Lecce), ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 febbraio 2023) commentaha autorizzato ladi, religiosa italiana fondatrice della Congregazione delle Figlie di Santa Maria di Leuca. Nata a Galatina (Lecce), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pwk : Arieccolo. Papa Francesco: 'Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria”. Qualcuno gli ricordi c… - Rvaticanaitalia : Ha detto #PapaFrancesco: “La #guerra è una follia”. Ma come opporsi a questa pazzia? A un anno dall’inizio del con… - vaticannews_it : Il #Papa intervistato a Santa Marta da don @davidebanzato a Casa Santa Marta. La prima visione in onda domani matti… - FraPenny1973 : RT @EnricoFaraboll1: Il falso papa dice cosa Papa Francesco: “La pedofilia è una malattia misteriosa e che non dobbiamo giudicare chi ne s… - libellula58 : Il caso delle suore ribelli del monastero di Ravello che volevano regalare i beni a Papa Francesco: “cacciate” dall… -