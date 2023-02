Da Kiev messaggio a Pechino, Zelensky vuole incontrare i cinesi: attivati i canali diplomatici (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha reso noto di non aver esaminato il piano di pace cinese, ma che vedrebbe con favore un incontro tra Ucraina e Cina. Lo riferisce l’agenzia Reuters. “Vorremmo incontrare la Cina”, ha detto durante una conferenza stampa a Kiev, organizzata dopo la visita del premier spagnolo Pedro Sanchez, alla vigilia del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Zelensky ha spiegato che Kiev ha inviato a Pechino una proposta per incontrare la Cina attraverso canali diplomatici. “Abbiamo trasmesso questo segnale a livello diplomatico. Vorremmo incontrare la Cina, e’ nell’interesse dell’Ucraina”. E ha aggiunto che, pur non avendo visto alcun documento specifico, il che significa che non lo puo’ ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha reso noto di non aver esaminato il piano di pace cinese, ma che vedrebbe con favore un incontro tra Ucraina e Cina. Lo riferisce l’agenzia Reuters. “Vorremmola Cina”, ha detto durante una conferenza stampa a, organizzata dopo la visita del premier spagnolo Pedro Sanchez, alla vigilia del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.ha spiegato cheha inviato auna proposta perla Cina attraverso. “Abbiamo trasmesso questo segnale a livello diplomatico. Vorremmola Cina, e’ nell’interesse dell’Ucraina”. E ha aggiunto che, pur non avendo visto alcun documento specifico, il che significa che non lo puo’ ...

