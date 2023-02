Da Kiev a New York (passando per l’Onu). Ecco l’abbraccio dell’Occidente (Di giovedì 23 febbraio 2023) l’abbraccio Tajani-Kuleba nel Palazzo di Vetro dell’Onu va nel solco dell’icona post viaggio in Ucraina del premier (con la stessa Giorgia Meloni che è definita da tutti garanzia per Kiev). E il ministro degli esteri lo ha ribadito a chiare lettere in occasione del viaggio che sta effettuando negli Usa. Di fatto è come se, tra Kiev e New York, la struttura portante del governo italiano avesse voluto dare la medesima immagine fisica. Punto di partenza l’indipendenza ucraina, passaggio su cui Tajani ha accentato la sua riflessione, ricevendo a New York la “Gold Medal” dalla Foreign Policy Association, il più antico think tank americano, nato nel 1918 per volontà del presidente Woodrow Wilson e location nel 1945 del discorso di Franklin Delano Roosevelt sulla “League of Nations”, da cui ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 febbraio 2023)Tajani-Kuleba nel Palazzo di Vetro delva nel solco dell’icona post viaggio in Ucraina del premier (con la stessa Giorgia Meloni che è definita da tutti garanzia per). E il ministro degli esteri lo ha ribadito a chiare lettere in occasione del viaggio che sta effettuando negli Usa. Di fatto è come se, trae New, la struttura portante del governo italiano avesse voluto dare la medesima immagine fisica. Punto di partenza l’indipendenza ucraina, passaggio su cui Tajani ha accentato la sua riflessione, ricevendo a Newla “Gold Medal” dalla Foreign Policy Association, il più antico think tank americano, nato nel 1918 per volontà del presidente Woodrow Wilson e location nel 1945 del discorso di Franklin Delano Roosevelt sulla “League of Nations”, da cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovamartinelli : 'Qualora l'Ucraina dovesse ricevere aerei da combattimento da parte dell'Occidente non li utilizzerà per effettuare… - estero24hnews : #NEW «Gli Stati Uniti stanno discutendo la possibilità di fornire all'Ucraina caccia di quinta generazione, anche c… - estero24hnews : @estero24hnews#NEW Secondo Kiev, la Russia sta subendo pesanti perdite quando lancia in battaglia truppe mobilitate… - Giulicat1512 : RT @remocontro_it: Tra anniversario e passerelle a Kiev, Mosca sospende ‘New Start’, l’ultimo accordo con gli Usa sulle armi nucleari. Con… - StrumentiP : #LagiornataIn2Minuti Mercoledì 22 febbraio 2023 raccontato attraverso i principali fatti avvenuti nel mondo -