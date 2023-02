Da Grazia Deledda a Monica Vitti: alla MFW gli occhi brillano con sfumature fumè (Di giovedì 23 febbraio 2023) Emozioni, storie d’amore, sensualità, erotismo. Nei backstage della Milano Fashion Week si intrecciano racconti e suggestioni. Visioni del passato e del presente, che si ispirano alle donne. A quelle del passato, certo, ma anche a una femminilità contemporanea, che si esprime attraverso il magnetismo dello sguardo. L’autunno inverno 2023/2024, dunque, si colora con tonalità fumè, che avvolgono le palpebre con un effetto quasi smudged. Un make up d’altri tempi, che rimanda a storie d’amore leggendarie, quelle che terminano con appassionati baci sotto la pioggia, facendo sbavare il trucco occhi. Le tonalità preferite dal make up della Milano Fashion Week 2023, infatti, sono scure e sbavate, impreziosite da un finish matte che appare quasi tangibile. Una cortina di fumo che scende sulle palpebre facendo brillare lo sguardo. Un dettaglio da non ... Leggi su amica (Di giovedì 23 febbraio 2023) Emozioni, storie d’amore, sensualità, erotismo. Nei backstage della Milano Fashion Week si intrecciano racconti e suggestioni. Visioni del passato e del presente, che si ispirano alle donne. A quelle del passato, certo, ma anche a una femminilità contemporanea, che si esprime attraverso il magnetismo dello sguardo. L’autunno inverno 2023/2024, dunque, si colora con tonalità, che avvolgono le palpebre con un effetto quasi smudged. Un make up d’altri tempi, che rimanda a storie d’amore leggendarie, quelle che terminano con appassionati baci sotto la pioggia, facendo sbavare il trucco. Le tonalità preferite dal make up della Milano Fashion Week 2023, infatti, sono scure e sbavate, impreziosite da un finish matte che appare quasi tangibile. Una cortina di fumo che scende sulle palpebre facendo brillare lo sguardo. Un dettaglio da non ...

