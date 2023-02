Da domenica gelo russo, termometri giù di 15°C e neve in pianura (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un mix esplosivo riporterà l’inverno sull’Italia. Aria calda proveniente dalla Tunisia si scontrerà con il gelo russo formando la tempesta perfetta. Al momento le mappe meteorologiche indicano uno scontro molto violento, previsto per domenica quando l’illusione di Primavera del sabato lascerà il posto al freddo pungente russo su gran parte dell’Italia, specie al Centro-Nord. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti il ribaltone da domenica 26 febbraio, con l’arrivo di un vero e proprio colpo di coda dell’inverno. Sono attesi venti di burrasca di Bora e Tramontana, in attivazione già da sabato sera sull’Alto Adriatico: domenica insieme al vento gelido, di lontana estrazione russa, avremo nevicate a bassa quota tra Marche ed ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un mix esplosivo riporterà l’inverno sull’Italia. Aria calda proveniente dalla Tunisia si scontrerà con ilformando la tempesta perfetta. Al momento le mappe meteorologiche indicano uno scontro molto violento, previsto perquando l’illusione di Primavera del sabato lascerà il posto al freddo pungentesu gran parte dell’Italia, specie al Centro-Nord. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti il ribaltone da26 febbraio, con l’arrivo di un vero e proprio colpo di coda dell’inverno. Sono attesi venti di burrasca di Bora e Tramontana, in attivazione già da sabato sera sull’Alto Adriatico:insieme al vento gelido, di lontana estrazione russa, avremo nevicate a bassa quota tra Marche ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Da domenica gelo russo, termometri giù di 15°C e neve in pianura - astrale66 : Da domenica gelo russo, termometri giù di 15°C e neve in pianura - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Illusione di primavera ma da domenica torna il gelo russo. Temperature fino a 15-20°C e con punte di 25°C sulle isole mag… - News24_it : Da domenica gelo russo, termometri giù di 15°C e neve in pianura - fisco24_info : Da domenica gelo russo, termometri giù di 15°C e neve in pianura: (Adnkronos) - Attesi venti di burrasca di Bora e… -