(Di giovedì 23 febbraio 2023) Uno degli spot della campagna lanciata in occasione della 24a giornata di Serie A Tim (dal 25 al 28 febbraio) in collaborazione con la Lega Serie A. ...

Demetrio Albertini, Giuseppee Alessandrocon la pallavolista Myriam Sylla, sono tra i testimonial della campagna lanciata in ...Uno degli spot della campagna lanciata in occasione della 24a giornata di Serie A Tim (dal 25 al 28 febbraio) in collaborazione con la Lega Serie A. ...

Da Bergomi a Florenzi, appello dei campioni per l'Ucraina La Gazzetta dello Sport

Lo sport sostiene Unhcr: “Ucraina. È passato un anno di guerra, non il dolore” La Gazzetta dello Sport

Lo sport sostiene le vittime della guerra in Ucraina: come donare La Gazzetta dello Sport

Kostic e i cori razzisti in Spezia-Juve: nessuna multa dal Giudice Sportivo Tuttosport

Divock, batti un colpo! Origi chiamato al riscatto Milan News 24

La Serie A si mobilita per l’Ucraina: Florenzi è tra i testimonial. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alessandro Florenzi, il terzino del Milan, farà parte dei testimonial della campa ...Testimonial della campagna anche Alessandro Florenzi insieme ad Albertini e Bergomi, al capitano della nazionale femminile di pallavolo Myriam Sylla e alla giornalista tv Giorgia Rossi. Lo riporta il ...