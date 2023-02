Cybersicurezza | Pennasilico Clusit su attacco | “Tecnica obsoleta per azione dimostrativa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “E’ stata usata unabanale,e conosciuta: non c’è grande competenza dietro l’ma va sottolineato il volume, la massa critica messa in campo proprio per creare disservizi”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Alessio, membro del Comitato scientifico di, AssociItaliana per la Sicurezza Informatica, all’indomani dell’hacker a diversi siti italiani tra cui siti del governo e istituzionali, di banche e di alcune imprese. In base allausata “un sito, pensato per rispondere ad esempio a 100 persone al secondo, viene fatto visitare da un numero di molto superiore, attraverso l’utilizzo di un software, intasando la linea – osserva – Non si tratta di una viol...