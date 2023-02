Cybersicurezza | l’esperto Razzante | ‘attacco filo russo? Aspettiamocene di più dirompenti’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “L’attacco di hackerrussi non mi meraviglia anzi dobbiamo aspettarcene di nuovi e più dirompenti. E’ gravissima la ritorsione attraverso il web, è la nuova guerra ibrida della quale parliamo da tempo”. Lo afferma all’Adnkronos Ranieri, esperto di regolamentazione cyber e direttore crstitaly.org all’indomani dell’attacco hacker a diversi siti italiani tra cui siti del governo e istituzionali, di banche e di alcune imprese. “Il sostegno dell’Italia e di tutti gli Stati della Nato e dell’Ue all’Ucraina deve essere controbilanciato da un incremento dei sistemi di difesa e sicurezza non solo per terra, per aria e per mare, come già si sta facendo, ma il nuovo dominio delle guerre è quello cyber. Il nostro Paese è attrezzato ma siamo lontani anche in Europa da una protezione che si possa ritenere significativa”, prosegue ...