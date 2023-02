Cybersecurity, Fondazione Italia digitale: attacchi problema non solo per addetti ai lavori (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Gli attacchi alla sicurezza informatica sono sempre di più, in aumento rispetto agli anni passati. Parliamo di un argomento di stretta attualità, che dovrebbe essere prioritario da anni, non soltanto nel momento in cui si palesano le difficoltà di un sistema tutt’altro che impenetrabile”. Lo dice in un’intervista all’Adnkronos/LabItalia Francesco Di Costanzo, presidente Fondazione Italia digitale. “Che la Cybersecurity sia un tema centrale – spiega – lo si evince anche dall’ultimo rapporto Clusit che rileva i dati a livello globale relativi agli incidenti informatici negli ultimi cinque anni. Nei primi sei mesi del 2022 abbiamo assistito ad un aumento dell’8,4% dei casi e a una media di 190 attacchi ogni trenta giorni. Se confrontati con il primo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Glialla sicurezza informatica sono sempre di più, in aumento rispetto agli anni passati. Parliamo di un argomento di stretta attualità, che dovrebbe essere prioritario da anni, non soltanto nel momento in cui si palesano le difficoltà di un sistema tutt’altro che impenetrabile”. Lo dice in un’intervista all’Adnkronos/LabFrancesco Di Costanzo, presidente. “Che lasia un tema centrale – spiega – lo si evince anche dall’ultimo rapporto Clusit che rileva i dati a livello globale relativi agli incidenti informatici negli ultimi cinque anni. Nei primi sei mesi del 2022 abbiamo assistito ad un aumento dell’8,4% dei casi e a una media di 190ogni trenta giorni. Se confrontati con il primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdicos10 : RT @Fondazione_FID: ?L'Italia deve rafforzare le difese contro gli attacchi #hacker, non sono più un problema solo per addetti ai lavori. O… - Fondazione_FID : ?L'Italia deve rafforzare le difese contro gli attacchi #hacker, non sono più un problema solo per addetti ai lavor… - Giornaleditalia : Cybersecurity, Fondazione Italia digitale: attacchi problema non solo per addetti ai lavori - vivereitalia : Cybersecurity, Fondazione Italia digitale: attacchi problema non solo per addetti ai lavori -