Curling | la Nazionale italiana femminile sarà impegnata in Svezia alla Sun City Cup

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Da domani inizia il cammino dellaaldiin terra svedese: in quel di Karlstad, le azzurre saranno impegnateSunCup 2023. Appuntamento importante, visto che rappresenta l’ultimo test prima dell’obiettivo di quest’anno, i Mondiali di Sandviken, sempre in, che scatteranno il 18 marzo. Sul ghiaccio, per la, scenderanno Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Club Dolomiti). Le parole dell’allenatrice azzurra Violetta Caldart: “Questo torneo rappresenta un appuntamento importante nel percorso verso i Mondiali. Ci servirà in particolare per vedere lo stato di ...