Cuperlo spara a zero sul Pd | “Regole assurde” Bordate a Bonaccini e Schlein

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Gianninon ce l'ha fatta neanche stavolta. Il deputato del Pd è fuori dalla corsa per la leadership, essendo arrivato a distanza siderale dai due candidati ancora in gioco, Stefanoed Elly. E ora parla del futuro della sinistra in un'intervista a Repubblica, dove racconta anche il tentativo di guidare il partito: “È stato cancellato ogni confronto sulle idee. Conoscevamo i favoriti e ledel congresso, ma in nome di quella coerenza abbiamo preferito esserci. Ci siamo battuti a mani nude, scalando una montagna con le infradito, senza potentati alle spalle, senza presidenti di Regione, capicorrente ed ex ministri”. “Tutto il gruppo dirigente - attaccasalvando solo Enrico Letta - si è accasato con l'una o l'altro candidato ritenuto ...

