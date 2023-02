(Di giovedì 23 febbraio 2023) Gianniè molto critico: "È statoognisulle" e dunque non sosterrà nessuno alle primarie del Pd: "Conoscevamo i favoriti e le regole assurde del, ma in nome ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: “Abbiamo provato a spostare il congresso sulle idee”, rivendica #Cuperlo: pur lamentando la mancanza di “competizione tra l… - ilgiornale : “Abbiamo provato a spostare il congresso sulle idee”, rivendica #Cuperlo: pur lamentando la mancanza di “competizio… - ilriformista : 'Indicherò #Bonaccini, dopo aver scelto #Cuperlo. Ma prima dei gazebo i quattro candidati dovrebbero concordare un… - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: L'unica differenza tra #Schlein e #Bonaccini nel confronto è la giacca. L'intervistatore ci prova con bus e armi, ma i… -

È quanto spiega il deputato Dem Gianni- terzo nelle primarie - in un'intervista a Repubblica sul congresso del partito. "Noi siamo partiti in ritardo e abbiamo coinvolto persone che ......di Gianni(7,96%) e Paola De Micheli (4,29%), ma soprattutto su chi andranno le preferenze dei non iscritti. In Abruzzo ha prevalso Bonaccini, tranne che in provincia dell'Aquila e...

Nel Pd la sfida resta aperta. Cuperlo lascia libertà di voto LA NOTIZIA

Cuperlo: “Nel congresso Pd cancellato il confronto delle idee, rifiuto la logica del derby” Globalist.it

"Regole assurde". Nel Pd scatta la resa dei conti ilGiornale.it

Confronto Primarie Pd, Schlein: da Cuperlo a Meloni, ecco chi porterei nel camper con me Sky Tg24

Primarie Pd: Schlein e Bonaccini a Monza e Brianza Il Cittadino di Monza e Brianza

Tutto quello che c’è da sapere sulla sfida del 26 febbraio tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein per diventare ...Il deputato Dem Gianni Cuperlo spiega perché ha scelto non non pronunciarsi né per Bonaccini o per Schlein ma di sperare in una gestione unitaria ...