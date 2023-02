Cultura, Sangiuliano: Limitiamo precariato, immessi in ruolo primi 576 idonei (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Con l’emendamento sul personale Assistenti alla Fruizione e alla Vigilanza (AFAV), fortemente voluto dalla maggioranza, i primi 576 idonei della graduatoria per l’assunzione di 1.052 unita’ di personale saranno immessi in ruolo nelle prossime settimane, andando ad aggiungersi agli 876 vincitori di concorso gia’ entrati in servizio al MiC nell’ultimo trimestre del 2022”. Lo sottolinea, dopo l’approvazione definitiva alla Camera del decreto Milleproroghe, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Entro il 2023, inoltre, potranno essere assunti altri 750 idonei della medesima graduatoria, grazie all’emendamento proposto dal Governo – spiega ancora – nuova linfa, quindi, per la cura e la tutela del patrimonio Culturale nazionale che sopperira’ alla ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Con l’emendamento sul personale Assistenti alla Fruizione e alla Vigilanza (AFAV), fortemente voluto dalla maggioranza, i576della graduatoria per l’assunzione di 1.052 unita’ di personale sarannoinnelle prossime settimane, andando ad aggiungersi agli 876 vincitori di concorso gia’ entrati in servizio al MiC nell’ultimo trimestre del 2022”. Lo sottolinea, dopo l’approvazione definitiva alla Camera del decreto Milleproroghe, il ministro della, Gennaro. “Entro il 2023, inoltre, potranno essere assunti altri 750della medesima graduatoria, grazie all’emendamento proposto dal Governo – spiega ancora – nuova linfa, quindi, per la cura e la tutela del patrimoniole nazionale che sopperira’ alla ...

