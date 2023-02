Crollo Ftx, nuovi guai per il fondatore Sam Bankman-Fried: le ipotesi di reato salgono a 12 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ancora guai per il fondatore della piattaforma di trading di criptovalute FTX Sam Bankman-Fried. Arrestato lo scorso 13 dicembre, l’imprenditore ha ricevuto nuove accuse dai pubblici ministeri federali nell’ambito dell’inchiesta per frode fiscale da oltre un miliardo di dollari. Gli otto capi d’imputazione di qualche mese fa sono diventati ora 12 tra cui la gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza, frode bancaria e frode sui titoli. Bankman-Fried, che ha rilasciato una cauzione da 250 milioni di dollari, a dicembre si era dichiarato del tutto innocente dalle accuse di aver truffato i propri investitori, frode telematica, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata alla frode. Al momento dell’arresto il 30enne si trovava alle alle Bahamas dopo ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ancoraper ildella piattaforma di trading di criptovalute FTX Sam. Arrestato lo scorso 13 dicembre, l’imprenditore ha ricevuto nuove accuse dai pubblici ministeri federali nell’ambito dell’inchiesta per frode fiscale da oltre un miliardo di dollari. Gli otto capi d’imputazione di qualche mese fa sono diventati ora 12 tra cui la gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza, frode bancaria e frode sui titoli., che ha rilasciato una cauzione da 250 milioni di dollari, a dicembre si era dichiarato del tutto innocente dalle accuse di aver truffato i propri investitori, frode telematica, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata alla frode. Al momento dell’arresto il 30enne si trovava alle alle Bahamas dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CryptX_it : Uno dei fondi quantitativi più grandi al mondo focalizzato sulle #criptovalute, Galois Capital, ha chiuso i battent… - 0xAegis : 3?? Era giusto portare anche l' 'opposizione' con domande o con persone, giusto per chiarire il perché di alcune di… - airdrop_itali : 2/6 Caratteristiche - Forex: fino a 100x di leva - Crypto: fino a 30x di leva - Incentivi per LP/trader Dopo il… - Santiment_IT : ???? La più grande transazione di #Chainlink in 8 mesi è avvenuta 12 ore fa. 106 milioni di dollari in $LINK, il più… - Citywire_Italia : ?? L'hedge fund di criptovalute è stato travolto dalla crisi di FTX, ma è riuscito a preservare parte del capitale ?? -