Crollo di una miniera in Cina: 4 vittime e 49 dispersi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il bilancio delle vittime del Crollo di una miniera di carbone a cielo aperto nel nord della Cina è salito a quattro persone, mentre 49 sono ancora disperse. Lo riferisce l'emittente statale cinese Cctv. L'incidente è avvenuto ieri, ma le ricerche sono riprese oggi dopo che nella notte una nuova frana ha ostacolato i lavori dei soccorritori. Sul sito sono impegnati centinaia di soccorritori e lo stesso presidente cinese Xi JInping, ha sollecitato il ricorso a ogni sforzo possibile e utile per salvare vite. Crollo di una miniera in Cina I lavori sono stati sospesi per diverse ore in seguito a un'ulteriore frana nella gigantesca struttura, frana seguita al Crollo della miniera di mercoledì avvenuto nella prefettura della Lega

