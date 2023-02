Croazia | Lovren lascia | il difensore dice addio alla Nazionale

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Dejanha deciso di dare il suocroata: illo ha annunciato con un messaggio social Dejanlacroata. Ildel Lione, ex Liverpool, ha deciso di dire basta agli incontri con la casacca della propria Patria. Thank you @HNS CFF for everything! Forever in my heart. ???? pic.twitter.com/GSebjeEKK8— Dejan(@Dejan06) February 23, 2023 Il centrale, con un lungo post sui social, ha deciso di dire basta dopo 78 presenze e 5 gol. L'articolo proviene da Calcio News 24.