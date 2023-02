Cristina Marino a casa dopo il parto, la sorpresa e il dolce gesto di Luca Argentero: «L'amore immenso» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori (bis) di un maschietto. La famiglia ormai si è allargata: con la primogenita Nina Speranza, infatti, ora sono in quattro.... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023)sono diventati genitori (bis) di un maschietto. La famiglia ormai si è allargata: con la primogenita Nina Speranza, infatti, ora sono in quattro....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Star allo specchio con Cristina Marino | Vanity Fair Italia - occhio_notizie : Luca Argentero e la dolce sorpresa per la moglie Cristina Marino per il ritorno a casa dopo il parto del loro secon… - IOdonna : Il 16 febbraio è nato Noè Roberto, secondogenito della coppia. I due sono già genitori di Nina Speranza nata nel 20… - infoitcultura : Cristina Marino torna a casa col bimbo, la dolce sorpresa di Luca Argentero - infoitcultura : Cristina Marino, nuova vita in quattro: la dolce sorpresa di Luca Argentero su Instagram -