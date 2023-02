Cristiano De Andrè contro Renato Zero: «Le parole su Rosa Chemical poteva evitarle, un grande artista non ha bisogno di esporsi» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di Renato Zero su Rosa Chemical continuano a far discutere osservatori e addetti ai lavori. L’ultimo a esporsi sulla polemica a distanza tra i due cantanti è stato Cristiano De Andrè. Il cantautore ha commentato la polemica sul suo profilo Instagram. Cosa ha detto De André «Le esternazioni sugli artisti di Sanremo, a mio avviso Renato Zero se le poteva anche evitare – le parole di De André nel post Instagram – Ognuno intende a modo suo… Un grande artista non ha bisogno di esporsi, di paragonarsi, di confermarsi, lo è e basta. È anche il volare alto che ti conferma che lui è un grande ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ledisucontinuano a far discutere osservatori e addetti ai lavori. L’ultimo asulla polemica a distanza tra i due cantanti è statoDe. Il cantautore ha commentato la polemica sul suo profilo Instagram. Cosa ha detto De André «Le esternazioni sugli artisti di Sanremo, a mio avvisose leanche evitare – ledi De André nel post Instagram – Ognuno intende a modo suo… Unnon hadi, di paragonarsi, di confermarsi, lo è e basta. È anche il volare alto che ti conferma che lui è un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioDueLaghi : Il cantautore Cristiano De André interviene sulle critiche di Renato Zero a Rosa Chemical, proponendo un personale… - FilippoBiagioli : RT @DoMcFriend: #natioggi #BOTD #OnThisDay #18febbraio 1940 Fabrizio Cristiano De André è stato uno dei più importanti, influenti e innovat… - radiocalabriafm : CRISTIANO DE ANDRE - CANZONE PER L'ESTATE - infoitcultura : Cristiano De Andrè contro Renato Zero: «Le parole su Rosa Chemical poteva evitarle, un grande artista non ha bisogn… - infoitcultura : Cristiano De Andrè sulle critiche di Zero a Rosa Chemical: «Un grande artista non ha bisogno di esporsi» -