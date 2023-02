Crisi nera Fedez-Ferragni? L’indiscrezione: «Lui cercava ospitalità da amici, ma non è andata come sperava» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da giorni i fan dei «Ferragnez» sono in preda all’angoscia: cosa sta succedendo nella casa della coppia italiana più chiacchierata del web? Lo scandalo sanremese, scoppiato dopo il bacio appassionato scambiato sul palco dell’Ariston tra Fedez e Rosa Chemical, ha davvero portato definitivamente al limite la sopportazione di Chiara Ferragni? L’ironia sui social dilaga, attraverso la valanga di commenti degli utenti sotto ai post in solitaria della bella influencer: «Guardo ogni minimo dettaglio per vedere dov’è nascosto Federico Lucia Fedez, e voi?». «Anche oggi niente Fedez. Torno domani». E ancora: «Ci vediamo al prossimo post e alla prossima puntata di “Chi l’ha visto”». Mentre il rapper ha fatto sparire le sue tracce (fatta salva un’estemporanea apparizione per attaccare la trasmissione di Mario Giordano Fuori dal ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da giorni i fan dei «Ferragnez» sono in preda all’angoscia: cosa sta succedendo nella casa della coppia italiana più chiacchierata del web? Lo scandalo sanremese, scoppiato dopo il bacio appassionato scambiato sul palco dell’Ariston trae Rosa Chemical, ha davvero portato definitivamente al limite la sopportazione di Chiara? L’ironia sui social dilaga, attraverso la valanga di commenti degli utenti sotto ai post in solitaria della bella influencer: «Guardo ogni minimo dettaglio per vedere dov’è nascosto Federico Lucia, e voi?». «Anche oggi niente. Torno domani». E ancora: «Ci vediamo al prossimo post e alla prossima puntata di “Chi l’ha visto”». Mentre il rapper ha fatto sparire le sue tracce (fatta salva un’estemporanea apparizione per attaccare la trasmissione di Mario Giordano Fuori dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iamalissaa : RT @dgCarmel81: @michiamanosanfi I ferr4gnez chiariranno perché so troppo belli I bascia stanno lavorando ma tutto apposto tranquilli Q… - infoitcultura : Ferragni-Fedez, è crisi nera: lui cerca ospitalità dagli amici, ma nessuno è disponibile - andreastoolbox : Ferragni-Fedez, è crisi nera: lui cerca ospitalità dagli amici, ma qualcosa non va #è #Ferragni-Fedez, #crisi #lui… - dgCarmel81 : @michiamanosanfi I ferr4gnez chiariranno perché so troppo belli I bascia stanno lavorando ma tutto apposto tranqu… -